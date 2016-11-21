﻿اليورو يقفز مع انحسار الضبابية السياسية قليلا

لندن – رويترز: ارتفع اليورو من أدنى مستوى في 11 شهرا أمام الدولار، الذي سجل انخفاضا واسع النطاق أمس الإثنين، مدعوما بالتطورات السياسية التي يرى البعض أنها جعلت انتخابات العام المقبل في فرنسا وألمانيا أقل ضبابية.

واستُبعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من سباق الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع، ليترك المنافسة على الترشح عن حزب الجمهوريين في الانتخابات، التي ستجرى في مايو/أيار، لرئيسي الوزراء السابقين فرانسوا فيون وآلان جوبيه.

وفي ألمانيا يرى خبراء أن إعلان المستشارة أغجيلا ميركل نيتها الترشح لفترة رابعة أمر إيجابي لليورو، على الرغم من أن ذلك الإعلان كان متوقعا.

وقفز اليورو 0.5 في المئة إلى 1.0645 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في سنوات منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 يوم الجمعة الماضي.

وقفز الدولار أكثر من ثلاثة في المئة منذ فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، مع مراهنة المستثمرين على أن إدارة ترامب ستتبنى سياسات مالية توسعية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويتوقع معظم المتعاملين في السوق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وأمام الين سجل الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر عند 111.190 ين قبل أن يتراجع إلى 110.70 ين بانخفاض نسبته 0.2 في المئة خلال اليوم.

من جانبه ارتفع الجنيه الإسترليني أكثر من سنت مقابل الدولار أمس، وبلغ أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر/أيلول مقابل اليورو، في الوقت الذي استوعبت فيه السوق أحدث تلميح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الشكل المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت ماي أمام رجال أعمال أمس بمعالجة المخاوف من سقوط بريطانيا عن «حافة هاوية» إلى أوضاع تجارية ضبابية حين تغادر الاتحاد الأوروبي.

وكان لهذا تأثير فوري محدود على الإسترليني الذي سنتا كاملا في أقل من دقيقة.

وبحلول الساعة 1630 بتوقيت غرينتش ارتفع الإسترليني 0.9 في المئة إلى 1.2457 دولار بعد صعوده إلى 1.2513 دولار. وزاد الإسترليني 0.6 في المئة أمام اليورو إلى 85.13 بنس بعد أن جرى تداولة لفترة وجيزة عند أقل من 85 بنسا للمرة الأولي في تسعة أسابيع.

كان الإسترليني سجل يوم الجمعة الماضي ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مقابل اليورو.