﻿«سيتي بنك» أول مصرف أمريكي يضع نفسه تحت إشراف المركزي الأوروبي منذ تصويت «بريكسِت»

فرانكفورت – رويترز: صار «سيتي بنك» الأمريكي أمس الإثنين أول مصرف عالمي يخضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، وهو خيار يدرسه عدد من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها للحفاظ على إمكانية دخولها إلى السوق الموحدة.

وتبحث البنوك عن سبل لضمان سهولة بيع خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي -وهو سوق تضم 450 مليون شخص- بعد خروج بريطانيا. ويتمثل أحد الخيارات في تحويل ما يكفي من الأصول إلى إحدى دول منطقة اليورو للتأهل لإشراف البنك المركزي الأوروبي.

وتمت إضافة «سيتى بنك هولدنغز آيرلاند»، وهي الوحدة الإيرلندلية لـ»سيتي بان» إلى قائمة بنوك كبري تخضع للإشراف المباشر للبنك المركزي الأوروبي أمس الإثنين، بعد أن وسعت الوحدة ميزانيتها عبر اندماج العام الماضي مع «سيتى انك إنترناشونال» الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.

وسبق الاندماج استفتاء 23 يونيو/حزيران الذي تم التصويت فيه لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن تحرك «سيتي» سيحظي بمتابعة وثيقة من منافسين يدرسون الانتقال إلى منطقة اليورو.

ويدرس بنك «غولدمان ساكس» تحويل بعض أصوله وعملياته من لندن إلى فرانكفورت. وقالت سابين لوتنشليغر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي ان عدة بنوك تخوض محادثات مع البنك المركزي بشأن خطوات مماثلة.

وكان «سيتي» نفسه قال إنه قد يضطر لنقل بعض الأنشطة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يسارع في إخراجها من بريطانيا.

وتضم الوحدة الإيرلندية لـ»سيتي بانك» أنشطة التجزئة المصرفية للبنك في أوروبا، ولديها أصول بنحو 44 مليار يورو (48.93 مليار دولار). غير أنها لا تضم أنشطة الوساطة والتداول التابعة لـ»سيتي.»

وبموجب التشريعات الأمريكية فإن هذه الأنشطة يجب أن تكون في كيانات منفصلة عن عمليات تلقي الودائع. ونتيجة لذلك فإن البنك يجري أنشطة الوساطة والتداول في كيان منفصل يتخذ من لندن مقرا له.

(الدولار يساوي 0.9401 يورو).