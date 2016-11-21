﻿الحكومة الهندية تقدم المزيد من التنازلات لاحتواء أزمة نقص السيولة بسبب إلغاء أوراق النقد الكبيرة

نيودلهي – د ب أ: أعلنت الحكومة الهندية والبنك المركزي أمس الإثنين عدة إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين نتيجة أزمة نقص السيولة، في أعقاب القرار المفاجئ بإلغاء أوراق النقد الكبيرة من فئتي 500 و1000 روبية.

وتشمل الإجراءات الجديدة السماح للمزارعين بشراء البذور من منافذ البيع التابعة للدولة بالعملة الورقية القديمة من فئة الـ500 روبية، إلى جانب منحهم مهلة قدرها 60 يوما لسداد أقساط المنازل والسيارات والمزارع وغيرها من القروض.

وكان رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أعلن في الثامن من الشهر الجاري، أنه منذ منتصف تلك الليلة، سوف يكون تداول العملة من فئة الـ500 والـ1000 روبية غير قانوني، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الفساد. وقال مودي ان هذه الخطوة جزء من جهود الحكومة لمحاربة الفساد من خلال التصدي للتهرب الضريبي وتزييف العملة.

يشار إلى أن هناك بطئا في استبدال العملة غير الصالحة بأخرى جديدة من فئة الألفين والـ500 روبية، ما أدى إلى انكماش النشاط التجاري في البلاد، حيث تتم 96 في المئة من جميع تلك المعاملات نقدا، بصورة روتينية.

ويصطف مئات المواطنين في طوابير طويلة أمام البنوك وماكينات الصراف الآلي لاستبدال الأوراق النقدية، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأمر أسوأ في المناطق الريفية حيث يعيش حوالي 70 في المئة من الهنود ولا يمتلك الكثيرون منهم أي حسابات مصرفية أو اتصال بالإنترنت.

وكان موسم البذر للمحاصيل الشتوية قد بدأ للتو، عندما أعلن مودي عن القرار، ما أدى إلى صعوبات كبيرة بالنسبة للمزارعين، في الحصول على البذور والأسمدة ودفع أجور العمالة الزراعية.

كانت وزارة المالية الاتحادية الهندية قد رفضت طلبات التعاونيات الزراعية ووزارة الزراعة لتقديم تسهيلات للمزارعين في التعامل مع أوراق النقد الملغاة، لكنها استجابت مؤخرا لهذه المطالب.

وإلى جانب تمديد فترة سداد أقساط الديون، خفف بنك الاحتياط الهندي (المركزي) القيود المفروضة على الشركات بالنسبة لاستبدال أوراق النقد الملغاة، وذلك بالسماح لكل شركة بتغيير 50 ألف روبية أسبوعيا.

وكانت البنوك قد غيرت حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حوالي 5.54 تريليون روبية من الأوراق النقدية القديمة، في صورة ودائع وتغيير أوراق نقدية. وخلال الفترة نفسها سحب المواطنون حوالي تريليون روبية من البنوك.

يذكر أن أوراق النقد الملغاة تمثل حوالي 86 في المئة من إجمالي أوراق النقد التي كانت متداولة في السوق الهندية قبل يوم 9 نوفمبر.