﻿لندن تكرس موقعها كعاصمة أوروبية للتكنولوجيا رغم «بريكسِت»

لندن – أ ف ب: يشكل إعلان «فيسبوك» إقامة مقر جديد في لندن مع استحداث 500 وظيفة، نبأ جيدا إضافيا للعاصمة البريطانية التي تؤكد بذلك أنها العاصمة الأوروبية للتقنيات الجديدة، بالرغم من الغموض المخيم على مستقبل البلاد بسبب تصويت البريطانيين عل مغادرة الاتحاد الأوروبي. «بريكست».

فقد أعلن عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكيون «آبل» و»غوغل» ثم «فيسبوك» في أسابيع قليلة عن استثمارات كثيفة في بريطانيا وتحديدا في العاصمة لندن، تترافق مع إنشاء وظائف.

وهذه القرارات تبدد قليلا المخاوف من فقدان بريطانيا قدرتها على جذب الشركات الكبرى، بعدما ظهرت شكوك جدية بهذا الصدد اثر التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو، ما يهدد بفقدان بريطانيا إمكانية الوصول بدون عقبات الى السوق الموحدة الأوروبية.

وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس خلال المؤتمر السنوي لـ»اتحاد الصناعة البريطانية»، جمعية ارباب العمل البريطانية، انها ستقيم مقرا جديدا لها في لندن عام 2017 وتزيد عدد موظفيها في بريطانيا بنسبة 50 في المئة عبر استحداث 500 وظيفة.

وقالت نائبة رئيس فيسبوك لأوروبا، نيكولا مندلسون، في بيان ان «بريطانيا هي من أفضل المواقع بالنسبة لشركة تكنولوجيا، وهي جزء مهم من تاريخ فيسبوك. جئنا الى لندن في 2007 مع مجموعة صغيرة من المتعاونين، وبحلول نهاية العام المقبل سنفتتح مقرا جديدا، ونتوقع ان يكون لدينا 1500 موظف في الإجمال».

ويجري حاليا بناء المقر الجديد في فيتزروفيا في وسط العاصمة البريطانية.

ورحب رئيس بلدية لندن، صادق خان، بالنبأ معتبرا في بيان نشر على «فيسبوك» أنه «دليل جديد» على ان العاصمة البريطانية لا تزال في طليعة العواصم التي تجتذب شركات التكنولوجيا.

وهو ثاني نبأ مثير للارتياح خلال اسبوع، بعد قرار عملاق المعلوماتية الاأمريكي «غوغل» تشييد مبنى كبير في وسط لندن، يمكن أن يستقبل ثلاثة الاف موظف اضافي، في استثمار بقيمة اجمالية قدرها مليار جنيه استرليني (حوالى 1.7 مليار يورو).

وكانت شركة «آبل» أعلنت في ايلول/سبتمبر أنها تعتزم إقامة مقرها في لندن في محطة باترسي الكهربائية المهجورة، ليصبح من مقارها الكبرى في العالم حيث سيعمل فيه 1400 موظف.

وإعلان هذه القرارات يكرس لندن عاصمة للتكنولوجيا، في وقت صدرت دراسة أجراها المنتدى الرقمي الأوروبي، اعتبرتها أفضل مدينة أوروبية للشركات الناشئة في المجال الرقمي.

وأثنت الدراسة بصورة خاصة على سهولة الوصول الى التمويل، وثقافة ريادة الأعمال، ووجود عمالة ذات كفاءة، مشيرة الى انه «بالرغم من المخاوف المرتبطة ببريكست، فان المدينة لا تزال تجتذب مواهب كبرى آتية من جميع أنحاء العالم».

وأوضحت «فيسبوك» في هذا الصدد أن معظم الوظائف الجديدة ستكون وظائف مهندسين ذوي كفاءات عالية، مُذَكِّرة بأنها طورت في بريطانيا شبكة «وورك بليس» للتواصل داخل الشركات، وقد أطلقتها في تشرين الأول/اكتوبر.

وتعول المجموعة كثيرا على العمالة الاجنبية ،اذ تضم بين موظفيها في بريطانيا 65 جنسية، في قطاعات الهندسة والتطوير والتجارة والتسويق. وقال رئيس بلدية لندن «ان التزام فيسبوك هو إشارة جديدة إلى ان لندن منفتحة على المواهب والابتكار وريادة الاعمال الآتية من كل أنحاء العالم».

وترد هذه التصريحات في وقت بنى دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي حملتهم على مسائل الهجرة، وقد أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاحقا عزمها على ضبط الحدود. في المقابل، شدد الأوروبيون على أن حرية التنقل ملازمة لحرية الدخول الى السوق الموحدة.

وقالت امام مؤتمر أرباب العمل البريطانيين أمس «نطمح إلى أن تصبح بريطانيا البلد الذي يتحتم على العلماء والمبتكرين والمستثمرين في التكنولوجيا ان يكونوا فيه». غير أنها حذرت في المقابل «سنواصل استقبال الأكثر براعة والافضل، لكنه لا يمكننا القيام بذلك إلا بخفض الهجرة الى مستويات مقبولة».