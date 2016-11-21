﻿عمليات جني أرباح تهبط بالبورصة السعودية وصعود سوق مصر إلى أعلى مستوى في 8 سنوات

دبي – رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس الإثنين، إذ نزل المؤشر السعودي للجلسة الثالثة، وسط إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار، بينما تعافت بورصة أبوظبي قليلا.

وبلغت البورصة المصرية أعلى مستوى لها في ثماني سنوات، مع استمرار المستثمرين الأجانب في إعادة تسعير الأسهم، في ظل تراجع العملة المحلية الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 في المئة في تعاملات محدودة، مع هبوط نحو 70 في المئة من الأسهم المتداولة. وخسر المؤشر 2.3 في المئة على مدى الجلسات الثلاث الأخيرة، لكنه يظل مرتفعا 14.9 في المئة على مدى الأيام الثلاثين الماضية.

وتضررت أسهم البنوك بشدة. وأغلقت أسهم جميع المصارف المدرجة على انخفاض ما عدا إثنين. وكان القطاع هو الرابح الرئيسي على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وهبط سهم «مجموعة سامبا المالية، وهو من الأسهم القيادية 4.4 في المئة إلى 21.90 ريال، ونزل سهم البنك السعودي البريطاني «ساب» 4.7 في المئة.

وعلى مدى الشهر الأخير انخفض خام برنت 9.5 في المئة، بينما ارتفع مؤشر قطاع البتروكيميائيات السعودي 8.3 في المئة. لكن رغم تعافي أسعار النفط الخام أمس لتتجاوز 47 دولارا للبرميل، انخفضت غالبية أسهم قطاع المشتقات النفطية. وتراجع سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» 2.9 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة بعدما انخفض 1.7 في المئة أمس الأول. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.3 في المئة وبنك الاتحاد الوطني 0.7 في المئة.

وكان سهم بنك الاتحاد الوطني هبط 5.2 في المئة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 في المئة أمس الأحد، بعدما أصدر المصرفان بيانين منفصلين ينفيان فيهما تقريرا نشرته (بلومبرغ) الأسبوع الماضي عن إجرائهما محادثات اندماج.

وأغلق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مستقرا أمس عقب نزوله 0.8 في المئة أمس الأول، بعد أن قال البنك إنه لا ينوي الاندماج مع مصرف الهلال.

وقفز سهم «شعاع كابيتال» في دبي 10.8 في المئة لتصل مكاسبه على مدى الجلستين الماضيتين إلى 19.1 في المئة، وسط تفاؤل المستثمرين بمساهمها الجديد «مجموعة أبوظبي المالية». ويجري تداول سهم «شعاع» حاليا عند نحو 2.5 مثل سعر الاستحواذ البالغ 0.705 درهم.

وصعدت أسهم شركات أخرى من الفئة الثانية، عادة ما يتداولها المتعاملون المحليون، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة. وقفز سهم «الاتحاد» العقارية 9.8 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.4 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات وسط تداولات كثيفة.

وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب مالت إلى الشراء. ويشتري المستثمرون الأجانب بقوة في الأسهم القيادية منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن بين أبرز الأسهم المفضلة «المصرية للاتصالات» و»بالم هيلز للتعمير» و»القابضة المصرية الكويتية» و»النساجون الشرقيون». وارتفعت جميع هذه الأسهم أمس الإثنين ما عدا سهم «القابضة المصرية الكويتية» الذي هبط خمسة في المئة بفعل جني الأرباح.

وصعد المؤشر 35.4 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه وزاد 64.8 في المئة منذ بداية العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أامس:

في السعودية خسر المؤشر 1.1 في المئة إلى 6497 نقطة. بينما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 3306 نقاط. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4230 نقطة.

وصعد المؤشر القطري 0.02 في المئة إلى 9783 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5518 نقطة.

ونزل المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 5496 نقطة، في حين زاد المؤشر البحريني 0.9 في المئة إلى 1192 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 2.4 في المئة إلى 11543 نقطة.