﻿العراق يعتزم تقديم مقترحات جديدة في اجتماع «أوبك»

بغداد – الأناضول: تعتزم وزارة النفط العراقية تقديم مقترحات جديدة إلى «أوبك» بشأن خفض أنتاجها النفطي من أجل دعم الأسعار.

ويعقد أعضاء «أوبك»، في الفترة بين 28 و30 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، اجتماعاً في فيينا لتحديد مقدار التقليص المطلوب في إنتاج كل دولة عضو، بهدف خفض إنتاج المنظمة إلى 32.5 – 33 مليون برميل، نزولاً من 33.8 مليون برميل يومياً، وذلك من أجل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط الخام.

وأوضح وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في تصريح صحافي مكتوب أن «وفد العراق إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الأوبك… سيحمل أفكاراً ومقترحات جديدة تهدف إلى إحداث مزيد من التقارب والتوافق بين الأعضاء للتوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للمنتجين، ومنها استقرار السوق ودعم أسعار النفط إلى مستويات مقبولة».

ولم يفصح اللعيبي عن تلك المقترحات، لكنه أشار إلى أن «العراق كان وما زال يلعب دوراً إيجابياً وواضحاً في التعاطي مع القضايا والتحديات وتقلبات السوق التي واجهت أوبك، وتصدت لها المنظمة طيلة العقود الماضية».

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك» بعد السعودية، ويبلغ إنتاجه نحو 4.7 مليون برميل يوميا، يقوم بتصدير نحو 3.2 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية.

وطالب العراق في الشهور الماضية بإعفائه من أية قرارات تصدر عن المنظمة لخفض الإنتاج، نظراً للنفقات التي تتحملها الدولة نتيجة عملياتها العسكرية في مواجهة تنظيم «تالدولة الإسلامية» الإرهابي. وتسعى دول «أوبك»، في الاجتماع المقبل لخفض الإنتاج أو تثبيته على أقل تقدير في مسعى لتعافي الأسعار.

وكرر مسؤولو العراق، على مدى الأسابيع الماضية، رفضهم لخفض الإنتاج أو حتى تثبيته، لتعويض عدم حصوله على حصته في السوق خلال العقود الماضية، جراء الحصار والحروب المتتالية.

وقال اللعيبي، في تصريحه أمس ان العراق حريص على «وحدة وتماسك المنظمة، ويجب ألا تفهم مطالبه المشروعة على أنها تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق جديد لتجميد الإنتاج».

وتابع الوزير أن «العراق يُعول كثيرا في الاجتماع المقبل على حرص وجهود الأعضاء والمنتجين من داخل المنظمة وخارجها، وحكمة الأمين العام محمد باركندو، في التوصل إلى اتفاق عادل، يراعي مصالح الجميع، ويضع حداً لتخمة المعروض من النفط الخام في السوق العالمية».

وقالت مصادر في «أوبك» أمس ان خبراء المنظمة أحرزوا بعض التقدم في اليوم الأول لاجتماع يستمر يومين بهدف الاتفاق على تفاصيل خطتهم لخفض إنتاج النفط، وأبدى البعض تفاؤلا بفرص إبرام اتفاق نهائي.

وبدأ الاجتماع الثاني لـ»اللجنة عالية المستوى» صباح أمس. وهذه اللجنة جهاز فني يتألف من محافظي «أوبك» وممثلي الدول الذين يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء.

واستمرت محادثات اليوم الأول لساعات طويلة، لكن مندوبين قالوا انهم حققوا تقدما، وإن الاجتماع سيستأنف صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أحد المندوبين «هناك بعض التقدم»، وقال ثان انه متفائل بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع فيينا في نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر آخر إنه كانت هناك «بعض بواعث القلق» من إيران، لكن المناقشات مستمرة وأبدى ثقة في إبرام اتفاق.