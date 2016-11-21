﻿الإمارات قد تشكو أمريكا لمنظمة التجارة بسبب فرضها رسوم إغراق على صادراتها من أنابيب الصلب الكربوني الملحومة

دبي – رويترز: قال مسؤول كبير أمس الإثنين ان الإمارات العربية المتحدة قد تشكو الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان، فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا، بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، للصحافيين على هامش منتدى لقطاع البناء «نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع الحكومة الأمريكية وسوف (نظل) نحاول حله بالتشاور.»

وأضاف «إذا لم يفلح هذا فإننا قد – ونحن لم نقرر ذلك بعد – يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية. يعتمد ذلك على القضية وما لدينا من أدلة. لكننا نعتقد أننا لم نتخذ أي إجراء (ينجم عنه) إغراق في السوق الأمريكية أو الإضرار بها.»

وذكر أن القطاع لا يتلقي أي دعم من الحكومة، بما يدعم حجته بأنه لم يقم بأى ممارسات غير عادلة بخصوص التجارة العالمية. وهناك بالفعل توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية ونظيرتها الخليجية، بما في ذلك شركتا «طيران الإمارات» ومقرها دبي و»الاتحاد للطيران» ومقرها أبوظبي.

وبدأت التحقيقات الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وذلك عقب شكوى من أربع شركات أمريكية إثنان منها في ميسوري وواحدة في إلينوى والرابعة في كاليفورنيا.

وقال عبد الله آل صالح أن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب.

وانخفضت أسعار الصلب العالمية في الوقت الذي أغرق فيه المنتجون الصينيون، الذين يساهمون بنحو نصف إنتاج الصلب العالمي، أسواق التصدير بما أثار احتجاجات وشكاوى بشأن مكافحة الإغراق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات للمساعدة في حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة، وفقا لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام. وقال آل صالح «هناك اقتراح مطروح وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه. الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق لا بشأن حماية السوق بل حماية المنافسة العادلة في السوق.» وامتنع آل صالح عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن بعض الدول الخليجية لديها نطاق يسمح لها بزيادة الرسوم الجمركية إلى 15 في المئة، وأن الإمارات مستعدة لزيادة الرسوم إلى هذا المستوى من مستواها الحالي البالغ خمسة في المئة. وقال ردا على سؤال حول الموعد المتوقع للقرار «قريبا».

وعادة ما تبقي دول الخليج الرسوم الجمركية على الصلب منخفضة، لتيسير ازدهار نشاط البناء المحلي. لكن قطاع التشييد -وخصوصا في السعودية- يعاني منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، بما قلص الميزانيات الحكومية المخصصة لمشروعات البنية التحتية الكبرى.