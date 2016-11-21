﻿أرسنال يجدد عقد مدافعه الأسباني بيليرين

لندن – د ب أ: أعلن نادي أرسنال الإنكليزي تجديد عقد مدافعه الأسباني هيكتور بيليرين لمدة طويلة. وشارك بيليرين (21 عاما) في 67 مباراة منذ صعوده للفريق الأول لأرسنال في موسم 2015/2014، بينها 11 مباراة في الموسم الحالي قبل أن يتعرض للإصابة. وانتقل بيليرين إلى أرسنال في 2011 من برشلونة الأسباني وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014. وتردد أن برشلونة سعى لاستعادة بيليرين في الفترة الأخيرة لكن المدافع الأسباني رفض. ويغيب بيليرين حاليا عن أرسنال بسبب الإصابة في الكاحل التي ستبعده عن الملاعب أربعة أسابيع.

الإصابة تبعد بوركي حارس دورتموند شهرين

دورتموند (ألمانيا) – د ب أ: أعلن بروسيا دورتموند الألماني أن حارس مرماه رومان بوركي سيغيب قرابة الشهرين عن الملاعب، بسبب معانته من كسر في اليد. وتعرض الحارس السويسري للإصابة السبت في المباراة التي فاز بها دورتموند 1/صفر على بايرن ميونيخ، ليخضع لجراحة الأحد. وكشفت التقديرات الأولية أن بوركي سيحتاج ثمانية أسابيع للتعافي من إصابته، حيث من المتوقع عودته للانتظام مجددا بين صفوف فريقه، بقيادة المدرب توماس توشيل، بعد العطلة الشتوية.

بيرلسكوني يرغب في البقاء رئيساً لنادي ميلان بعد بيعه

روما – د ب أ: أعرب سيلفيو بيرلسكوني، مالك نادي ميلان الإيطالي، عن رغبته في البقاء في منصبه رئيسا للنادي بعد أن يبيعه لمستثمرين صينيين، حيث يتطلع إلى عدم خسارة الكثير من نفوذه الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» عن السياسي الإيطالي الكبير قوله أنه يرغب في البقاء رئيسا لميلان. وكان ميلان دخل في مفاوضات امتدت لعدة أشهر مع شركة «سينو يورب» الصينية لإدارة الاستثمار الرياضي، حيث أكدت وسائل الإعلام أنه توصل لاتفاق تبلغ قيمته 750 مليون يورو مقابل بيع النادي. وقال بيرلسكوني: «البقاء في ناد مملوك لأشخاص آخرين أمر لم يكن في حسباني، لقد عرضوا علي الرئاسة الشرفية بدون تعيين رئيس تنفيذي، أعتقد أن هذا السيناريو يمكن أن يتحقق». وأضاف: «يجب أن أكون قادرا على التدخل، على سبيل المثال الموافقة أو رفض بيع وشراء اللاعبين، إذا كان هذا الأمر سيتحقق فسأوافق على تولي الرئاسة، بقاء المدير العام أدريانو غالياني أمر سأطالب به». وكشف بيرلسكوني، الذي اشترى النادي عام 1986، أن التوقيع على اتفاق بيع النادي سيتم في 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. واستطرد: «نعتقد أنه لا يوجد ضرورة للحصول على إذن من السلطات الصينية، نعتقد أن التوقيع سيتم في التاريخ المحدد سلفا، قرار البيع كان مؤلما، كرة القدم أصبحت سلعة محتكرة لا قيمة للملايين فيها».

جيرفينيو يغيب ستة شهور بعد جراحة في الركبة

أبيدجان – رويترز: قال الاتحاد الايفواري إن جيرفينيو قائد المنتخب خضع لجراحة ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي للركبة لكنه قد يبتعد لستة أشهر ويغيب عن كأس أمم افريقيا المقبلة. وأصيب جيرفينيو خلال التدريبات مع نادي هيبي فورتشن الصيني الشهر الماضي وخضع لجراحة في باريس الاسبوع الماضي. وقال الاتحاد: «خضع جيرفينيو لجراحة ناجحة لكن برنامج التعافي سيستغرق بين أربعة وستة أشهر وهو ما يعني غيابه عن كأس أمم افريقيا.» وستدافع كوت ديفوار عن لقبها خلال البطولة التي تستضيفها الغابون في يناير/ كانون الثاني.

لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة مع نظرائهن الرجال!

واشنطن – د ب أ: أكدت كارلي لويد، لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات أنها وزميلاتها في الفريق يطالبن بالمساواة مع منتخب الرجال في النواحي المالية. وقالت لويد، الفائزة مع منتخب بلادها بذهبية الأولمبياد مرتين، ولقب كأس العالم 2015: «نحن فريق الأحلام للولايات المتحدة، لقد وصلنا إلى القمة، أعتقد أننا رقم واحد في تاريخ الرياضة النسائية». وأشارت لويد وهوب سولو، حارسة المنتخب الأمريكي، ولاعبات أخريات، إلى أنهن يتقاضين أموالا تقل أربعة أضعاف عما يتقاضاه لاعبو منتخب الرجال. وقالت مورغان برايان، لاعبة وسط المنتخب الأمريكي: «يجب أن نعامل بنفس الطريقة».

المولد أصغر لاعب يدخل نادي المئة في الدوري السعودي!

الرياض – د ب أ: انضم الثنائي أحمد عسيري وفهد المولد، لاعبي الفريق الأول لاتحاد جدة السعودي لنادي الرابطة المئوي. ووصل اللاعبان للمباراة رقم 100 بدوري المحترفين، بعد مشاركتهما في لقاء النصر على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة التاسعة من الدوري. وأصبح فهد المولد أصغر لاعب يصل للمباراة رقم 100 ويدخل نادي الرابطة المئوي في تاريخ الدوري، حيث يبلغ 22 عاما و66 يوما ليتفوق على إبراهيم غالب الذي دخل نادي المئة بعمر 23 عاما و29 يوما.