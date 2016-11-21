﻿فورمولا ــ1: ماليزيا لن تستضيف سباقات بعد 2018وغموض حول سنغافورة!

كوالالمبور – رويترز: قال وزير السياحة والثقافة الماليزي إن بلاده لن تستضيف جولة ضمن بطولة العالم فورمولا-1 للسيارات بعد انتهاء العقد الحالي في 2018.

وأبلغ محمد نظري عبد العزيز وزير السياحة والثقافة الصحفيين في البرلمان: «لن نستضيف السباق بعد 2018.» وأضاف في تسجيل صوتي: «على المدى البعيد ربما يكون هذا هو القرار الصحيح لأنها أصبحت مكلفة جدا ولم تعد جذابة.» وسبق أن ناقشت ماليزيا إلغاء استضافة جولة في فورمولا-1 بسبب تراجع نسبة المشاهدة التلفزيونية وانخفاض الطلب على تذاكر السباق. وفي وقت سابق أثار بيرني إيكلستون صاحب الحقوق التجارية لفورمولا-1 الشكوك حول مستقبل الرياضة في جنوب شرقي آسيا. وأبلغ إيكلستون صحيفة ألمانية أن سنغافورة لم تعد ترغب في استضافة سباق الجائزة الكبرى بعد نهاية عقدها العام المقبل. وأقيم سباق جائزة ماليزيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحقق هناك الأسترالي دانييل ريكاردو انتصاره الأول في الموسم.