﻿الدوري السعودي: النصر يزيح الإتحاد عن الصدارة ويهديها الى الهلال

الرياض – د ب أ: أزاح النصر مضيفه إتحاد جدة عن صدارة الدوري السعودي بعدما تغلب عليه 1/صفر في قمة مباريات الجولة التاسعة.

ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الرابع. ويدين النصر بالفضل للاعبه فيكتور أيالا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 13. وتصدر الهلال بتغلبه على الرائد 2/1. وسجل هدفي الهلال ياسر الشهراني وليو بوناتيني في الدقيقتين 66 و86، فيما سجل هدف الرائد اسماعيل بانغورا في الدقيقة 68. وتوقف رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز السابع. وقال رامون دياز، مدرب الهلال إن الفريق لم يظهر كل إمكانياته وأن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق. وقال: «تحكمنا في مجريات المباراة في معظم الأوقات وتمكنا من صنع العديد من الفرص، وأعتقد أننا نستحق الفوز بالمباراة». وتابع: «وقعنا في بعض الأخطاء خلال المباراة، وأرى أن هناك بطئاً في خط الوسط وهذا ما سأعمل على إصلاحه في الفترة المقبلة، لكنني أشكر اللاعبين على الروح القتالية التي أظهروها». وواصل: «أرى أن لدينا مشكلة في نقل الكرة بسرعة والتحول من الدفاع إلى الهجوم، لكننا سنتغلب على هذا الأمر، لعبت بثنائي في الهجوم لكسر التكتل الدفاعي لفريق الرائد ونجحنا في تسجيل هدفين».

وواصل الأهلي مسلسلل انتصاراته، وحقق فوزا صعبا على مضيفه الباطن 1/صفر. ويدين الأهلي بالفضل للاعبه معتز هوساوي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 43. ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الباطن عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. يشار إلى أن هذا الفوز هو الثالث على التوالي للأهلي والسادس للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.