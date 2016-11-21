﻿الدوري الأرجنتيني: التعادل والهزيمة يُخرجان بوكا جونيورز وريفر بليت من سباق الصراع على اللقب

بوينس آيرس – د ب أ: خرج بوكا جونيورز وغريمه التاريخي ريفر بليت من سباق الصراع على لقب الدوري الأرجنتيني، إثر سقوط الأول في فخ التعادل 1/1 أمام روساريو سنترال وخسارة الثاني صفر/1 أمام نيويلز أولد بويز، في المرحلة العاشرة.

ونجح سان لورينزو في الحفاظ على حظوظه في الصراع على اللقب إثر تغلبه 2/1 على اندبيندينتي في مباراة الكلاسيكو، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع نيويلز أولد بويز، كما تمكن من تضييق الفارق إلى خمس نقاط مع استوديانتس المتصدر، الذي فاز على كولون 1/صفر السبت. وأخفق بوكا (19 نقطة) أمام جماهيره في الفوز بالنقاط الثلاث والصعود إلى المركز الثاني، رغم أنه افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه داريو بينيديتو في الدقيقة 11، إلا إن شباكه استقبلت هدف التعادل بعد ثماني دقائق فقط بأقدام الكولومبي تيوفيلو غوتيريز، مهاجم روساريو سنترال. وقدم بوكا أداء جيدا في الشوط الأول، قبل أن يتراجع في الثاني، كما لم ينجح مدربه غويرمو باروس في تعديل الأداء من خلال التغييرات التي أجراها ليواجه انتقادات واستياء الجماهير.

وسقط ريفر بليت (17 نقطة) بهدف أمام مضيفه نيويلز، ليزيد الفارق بينه واستوديانتس، صاحب الصدارة، مع ختام المرحلة العاشرة إلى تسع نقاط. ولم يتمكن ريفر في إيجاد حلول فعالة للتصدي للتفوق الكبير لصاحب الأرض، الذي أحرز هدفه الوحيد بعد قرار مثير للجدل من الحكم، الذي احتسب له ركلة جزاء في الدقيقة 52 إثر ارتطام الكرة بيد الأوروغواني كاميلو مايادا، مدافع ريفر بليت. وتصدى لتنفيذ الركلة المهاجم اغناسيو سوكو، الذي سدد بقوة في منتصف المرمى محرزا هدف الفوز لفريقه. وفاز سان لورينزو 2/1 على مضيفه اندبيندينتي بفضل هدفي المهاجم غونزالو بيرخيسيو بعد 32 ثانية فقط من ركلة البداية، ولاعب الوسط فيرناندو بيلوتشي في الدقيقة 77 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء. ونجح اندبيندينتي (16 نقطة) رغم تأخره بهدف نظيف في خلق العديد من فرص التهديف، ولكن غياب التوفيق والحسم حرماه من إدراك التعادل على أقل تقدير. وسجل المهاجم جيرمان دينيس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض برأسية في الدقيقة 90. وتصدى مارتن كامبانيا، حارس اندبيندنتي لركلة جزاء نفذها فيرناندو بيلوتشي في الدقيقة 59. وحقق سارمينتو (تسع نقاط) فوزه الأول مع مدربه الجديد خورخي بروتشاغا، إثر تغلبه 2/1 على مضيفه بيلغرانو، وسجل الهدفين الأوروغواني أدريان بالبو في الدقيقتين الرابعة و32. فيما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في الدقيق 56 من ركلة جزاء نفذها المهاجم كلاوديو بيلير. واستمر كويلميس (16 نقطة) في صحوته في المسابقة الأرجنتينية هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه ألدوسيفي بهدف نظيف، سجله فيديريكو اندرادا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. كما حقق قرطبة (17 نقطة) فوزه الخامس على التوالي، إثر تغلبه 1/صفر على مضيفه أتلتيكو رافايلا (11 نقطة). وسجل ليوناردو جودي هدف الفوز من تصويبة صاروخية من 30 مترا في الدقيقة الثالثة.