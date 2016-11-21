﻿الدوري التركي: فان بيرسي يقود فناربخشه إلى اجتياز غالطة سراي في دربي اسطنبول

اسطنبول – د ب أ: أحرز النجم الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي هدفين، ليقود فريقه فناربخشه لحسم كلاسيكو الكرة التركية لصالحه عقب فوزه 2/صفر على غريمه التقليدي غالطة سراي في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة لبطولة الدوري التركي. وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز جينتشلاربرليجي على مضيفه قيصري سبور 2/صفر، فيما تعادل قاسم باشا مع ضيفه كارابوك سبور 2/2.

وحافظ فناربخشه على صحوته في البطولة بتلك النتيجة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي والسادس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام غالطة سراي، الذي تراجع للمركز الخامس بعدما تلقى خسارته الثالثة خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة. وتقمص فان بيرسي دور البطولة في المباراة، حيث سجل الهدف الأول لفناربخشه في الدقيقة 45، قبل أن يعود لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 من ركلة جزاء. ويعد هذا الانتصار الأول لفناربخشه على غالطة سراي منذ الثامن من آذار/ مارس عام 2015، عندما تغلب على منافسه العتيد بهدف نظيف جاء بنكهة هولندية أيضا عن طريق ديرك كاوت الذي كان لاعبا في الفريق آنذاك. وعمق فريق جينتشلاربرليجي جراح مضيفه قيصري سبور وتغلب عليه 2/صفر في وقت سابق. وعلى استاد «قيصر أتاتورك»، تقدم كوزمين معطي بهدف لجينتشلاربرليجي في الدقيقة 76 وبعد أربع دقائق فقط أضاف سردار جورلير الهدف الثاني للفريق الضيف. ورفع جينتشلاربرليجي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن وظل قيصري سبور في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد تسع نقاط.