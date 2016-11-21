﻿الدوري السويدي: جماهير هلسنبورغ تقتحم الملعب عقب هبوط الفريق الى الدرجة الثانية

ستوكهولم – د ب أ: تسببت أعمال الشغب، التي قامت بها جماهير هلسنبورغ في مضاعفة معاناة الفريق، الذي هبط إلى الدرجة الثانية السويدية.

وخسر هلسنبورغ، الذي يتولى تدريبه النجم الدولي السويدي السابق هينرك لارسن 1/2 أمام ضيفه هالمستاد في إياب الملحق الفاصل لتفادي الهبوط، ليودع دوري الدرجة الأولى إثر خسارته 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. واقتحمت العشرات من الجماهير وبعض الملثمين ملعب المباراة، فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، واشتبكوا مع جوردان لارسن، نجل مدرب الفريق، وقاموا بتمزيق قميصه. المثير للسخرية أن جوردان (19 عاما) منح التقدم لهلسنبورغ في الدقيقة 82، قبل أن يرد هالمستاد بهدفين عن طريق الدنماركي ماركوس ماثينسين في الدقيقتين 87 من ركلة جزاء و90. وقال لارسن، الذي شوهد وهو يصرخ للجماهير التي اقتحمت الملعب، إنه لم يشاهد الواقعة التي شارك فيها نجله، ولكنه يدينها. واشتبك بعض المشجعين في وقت لاحق مع عناصر الشرطة. وأكد لارسن، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة أنه «يتفهم إحباط الجماهير» بسبب هبوط الفريق، لكنه أشار إلى أن ما قامت به غير مقبول. وقال لارسن: «من المهم أن نرصد المشجعين الذين اقتحموا الملعب، وألا نسمح لهم بالعودة». ولم يتضح بعد إذا كان لارسن (45 عاما) سيرحل عن هلسنبورغ، الذي تولى تدريبه العام الماضي، أم سيبقى معه، لكنه لمح لوجود عام متبقي على نهاية عقده مع النادي. وسبق للارسن اللعب في صفوف فينورد روتردام الهولندي وغلاسغو رينجرز الاسكتلندي وبرشلونة الأسباني، كما لعب لفترة وجيزة مع مانشستر يونايتد الانكليزي على سبيل الإعارة عام 2007، قادما من هلسنبورغ، الذي اختتم معه مسيرته الرياضية عام 2009. وشارك لارسن، الذي خاض 106 مباريات دولية، في ثلاث نسخ لكأس العالم، ومثلها بكأس الأمم الأوروبية مع منتخب السويد.