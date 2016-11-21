﻿الدوري الفرنسي: نيس يحافظ على الصدارة بتغلبه على سانت اتيان

باريس – د ب أ: انتزع نيس فوزا صعبا من مضيفه سانت اتيان 1/صفر في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي. وشهدت الجولة تعادل بوردو مع غانغان 1/1 وفوز مارسيليا على كان 1/صفر.

ويدين نيس بالفضل للاعبه فالينتين ايسيريك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 68. ورفع نيس رصيده إلى 32 نقطة ليحافظ على الصدارة فيما توقف رصيد سانت اتيان عند 18 نقطة في المركز التاسع. وفرط بوردو في فوز كان في متناوله على مضيفه غانغون، ليسقط في التعادل 1/1. وارتفع رصيد بوردو، الذي توج باللقب في ست مناسبات كان آخرها 2009، إلى 20 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف غانغان الخامس. وانتهى الشوط الأول بتقدم بوردو بهدف لبولندي إيغور ليوشوك في الدقيقة 22. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاع بوردو فرصة تعزيز النتيجة بعدما أهدر جيريمي مينيز ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليأتي العقاب سريعا بعدما أدرك جيمي برايند التعادل لغانغون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود أصحاب الأرض لتحقيق تعادل بطعم الفوز. وحقق مارسيليا انتصاره الأول منذ أكثر من شهر بفوزه الثمين 1/صفر على كان. وتقمص رولاندو دي فونسيكا دور البطولة بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 81. وارتفع رصيد مارسيليا إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد كان، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر. ويرجع آخر فوز لمارسيليا في المسابقة إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على ضيفه ميتز في المرحلة التاسعة.