﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يقبل هدية ليفربول ويتصدر بفوز صعب على ميدلزبره

لندن – د ب أ: ارتقى تشلسي إلى صدارة الدوري الانكليزي، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، إثر فوزه الثمين والصعب 1/صفر على مضيفه ميدلزبره في المرحلة الثانية عشرة.

واغتنم تشلسي فرصة تعثر ليفربول (المتصدر السابق) بتعادله المخيب بدون أهداف أمام مضيفه ساوثهامبتون السبت، ليعتلي الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق نقطة أمام ليفربول ومانشستر سيتي، الثاني والثالث على الترتيب. في المقابل، تجمد رصيد ميدلزبره، الذي تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر. وواصل النجم الأسباني دييغو كوستا هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 41، ليعزز موقعه في صدارة الهدافين برصيد عشرة أهداف، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم السيتي. وحافظ تشلسي، الفائز باللقب خمس مرات، آخرها الموسم قبل الماضي، على نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي، الذي ساهمت التعديلات التي أجراها مؤخرا على طريقة لعب الفريق في تعزيز فاعليته الهجومية بعدما سجل لاعبوه 17 هدفا خلال مبارياته الست الأخيرة، وكذلك تدعيم خط الدفاع حيث احتفظ الفريق بنظافة شباكه للقاء السادس على التوالي.