﻿الدوري الايطالي: الإنتر يفرض تعادلاً قاتلاً على ميلان في دربي الغضب

ميلانو (إيطاليا) – د ب أ: سجل إيفان بيريسيتش هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود الإنتر لانتزاع تعادل بطعم الفوز 2/2 من مضيفه ميلان في دربي مدينة ميلانو (دربي الغضب) في أبرز مباريات المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإيطالي.

وحرم الإنتر بتلك النتيجة ميلان من الانقضاض على المركز الثاني، بعدما أصبح رصيده 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف روما (الوصيف)، المتساوي معه في الرصيد، فيما ارتفع رصيد الإنتر إلى 18 نقطة في المركز التاسع. واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى نهاية اللقاء. وبادر الأسباني خيسوس فيرنانديز سوسو بالتسجيل لميلان في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل أنتونيو كاندريفا للإنتر في الدقيقة 53. وواصل سوسو تألقه في المباراة، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 58، قبل أن يدرك بيريسيتش التعادل للإنتر في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. يذكر أن هذا هو التعادل الثالث والخمسين في تاريخ مواجهات الفريقين، مقابل 61 انتصارا للإنتر و51 فوزا لميلان. وكانت جماهير ميلان قامت قبل انطلاق المباراة بتكريم سيلفيو بيرلسكوني رئيس النادي الذي حضر إلى مدرجات ملعب «سان سيرو» المعقل التاريخي للإنتر وميلان بعد فترة من الغياب إثر خضوعه لجراحة في القلب رغم نصائح الأطباء بعدم التواجد هناك. ورفع مشجعو ميلان صورة لبيرلسكوني برفقة الألقاب العديدة التي توج بها الفريق طوال 30 عاما قضاها النادي تحت رئاسته. وربما يكون هذا الدربي الأخير لميلان تحت قيادة بيرلسكوني، الذي يجري مفاوضات حاليا لبيع معظم أسهم النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين.