﻿كبار أوروبا يتطلعون الى حسم التأهل خلال الجولة الخامسة… وترقب من حدوث مفاجآت

برلين – د ب أ: يترقب عشاق الكرة الأوروبية إقامة منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ب اليوم وغدا الأربعاء، حيث تتطلع عدة فرق مرشحة، منها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس، إلى حسم التأهل لدور الستة عشر.

كذلك تبدو فرصة حسم التأهل من خلال الجولة قبل الأخيرة، سانحة أمام بنفيكا البرتغالي ونابولي الإيطالي وبشكتاش التركي وموناكو الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني وليستر الإنكليزي وبورتو البرتغالي وأشبيلية الأسباني. وتأهل بالفعل إلى دور الستة عشر خمسة فرق هي أرسنال وباريس سان جيرمان، اللذان يلتقيان غدا في صراع على صدارة المجموعة الأولى، وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ويحتل الريال المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق نقطتين خلف دورتموند، قبل مواجهة الفريق الأسباني لمضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي اليوم. ويخوض الريال المباراة خارج ملعبه بثقة هائلة بعد الفوز الكبير الذي حققه في دربي مدريد بتغلبه على جاره أتلتيكو 3/صفر السبت بالدوري الأسباني. وتشهد المباراة مواجهة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية الريال في مرمى أتلتيكو، وفريقه السابق لشبونة. ولا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة لاعبي قلب الدفاع المخضرمين بيبي وسيرخيو راموس مع الريال، لكن ذلك لا يكفي لطمأنة لشبونة بشكل كبير، بعد العروض الرائعة التي قدمها الثنائي الشاب ناتشو ورافاييل فاران في مواجهة أتلتيكو. ويغيب عن الريال، كاسيميرو وتوني كروس وألفارو موراتا، بينما يتوقع بشكل كبير عودة النجم كريم بنزيمة. ويحتل لشبونة المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يحتل ليغيا وارسو البولندي المركز الرابع بنقطة واحدة قبل مواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند. وبعد ضمان التأهل، يتطلع دورتموند إلى الحفاظ على الصدارة، ويحتمل أن تشهد المباراة عودة نجمه ماركو رويس بعد فترة غياب للإصابة.

وفي المجموعة الثامنة، يستضيف أشبيلية يوفنتوس اليوم في مباراة يحتاج فيها الفريق الاسباني نقطة واحدة لضمان التأهل، بينما ستتهدد فرصته في حالة خسارته وفوز ليون الفرنسي الثالث على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي. ويحتل أشبيلية الصدارة بعشر نقاط ويليه يوفنتوس بثماني نقاط وليون بأربع نقاط ودينامو زغرب بدون النقاط. أما برشلونة متصدر المجموعة الثالثة، فيحل ضيفا على سيلتك الاسكتلندي الأخير غدا، في مباراة يتوقع أن تشهد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من مشكلة في المعدة. ويحتاج برشلونة، المتصدر بتسع نقاط، إلى الفوز لحسم تأهله، كما حال مانشستر سيتي الثاني بسبع نقاط، والذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الثالث بأربع نقاط في المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها. ولا يزال مونشنغلادباخ يملك فرصة انتزاع بطاقة التأهل، لكنه بحاجة إلى الفوز على السيتي وكذلك برشلونة على ملعب «كامب نو». أما أتلتيكو مدريد، الذي حسم التأهل بالفعل، فيتطلع إلى نفض غبار الهزيمة في مباراة الدربي عندما يستضيف آيندهوفن الهولندي الأربعاء في المجموعة الرابعة التي تشهد أيضا لقاء بايرن ميونيخ مع مضيفه روستوف الروسي. ويتصدر أتلتيكو المجموعة برصيد 12 نقطة ويليه البايرن بتسع نقاط، بينما يملك كل من آيندهوفن وروستوف نقطة واحدة. ويتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن المباراة بتشكيلة مختلفة عن التي خاض بها مباراة القمة السبت وانتهت بفوز دورتموند 1/صفر بالدوري الألماني. ويحتاج ليستر (عشر نقاط) إلى التعادل على الأقل مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي اليوم كي يحسم تأهله من المجموعة السابعة، بينما يحتاج بورتو (سبع نقاط) الثاني إلى الفوز على كوبنهاغن الدنماركي (الثالث بخمس نقاط) كي يحسم التأهل. وأبدى كلاوديو رانييري مدرب ليستر ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه بعدما مني بالهزيمة السادسة في الدوري الإنكليزي.

أما توتنهام الإنكليزي، فيحتاج إلى الفوز على مضيفه موناكو اليوم في المجموعة الخامسة، بينما يحتاج موناكو إلى التعادل على الأقل لحسم تأهله، على أمل هزيمة باير ليفركوزن أمام سيسكا موسكو الروسي. ويتصدر موناكو المجموعة بثماني نقاط ويليه ليفركوزن في المركز الثاني بست نقاط وتوتنهام في المركز الثالث بأربع نقاط بينما يتذيل سيسكا موسكو الروسي المجموعة بنقطتين. ويستمر الصراع في المجموعة الثانية التي تشهد لقاء بشكتاش التركي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي ونابولي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني غدا.

ويتصدر نابولي بسبع نقاط وبفارق الأهداف أمام بنفيكا ويليهما بشكتاش بست نقاط ودينامو كييف بنقطة واحدة.