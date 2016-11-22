محكمة مصرية تقضي بسجن الفنان الراحل نور الشريف!

القاهرة – القدس العربي:

أصدرت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، حكما بحبس الفنان المصري الراحل نور الشريف، سنة غيابيا وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالتزوير.

وجاءت تفاصيل الدعوى رقم 477 لسنه 2015، أن الفنان الراحل نور الشريف جابر محمد، قد رفع دعوى قضائية ضد المدعي حسام مهدي عويس مالك قنوات “بانوراما دراما” يتهمه فيها بتحرير شيك بدون رصيد، لكن حصل الأخير على حكم بالبراءة من تلك الجريمة.

ومن جانبة قام حسام عويس، برفع دعوى تتهم نور الشريف بتزوير توقيعه على الشيك الذى أقام به الدعوى المذكورة، والتى أثبت القضاء عدم صحتها.

وكان الفنان نور الشريف قد توفي يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض.