حنان مطاوع تُفلت من حادث سير كاد يودي بحياتها

القاهرة – القدس العربي:

أفلتت الفنانة المصرية المعروفة حنان مطاوع من حادث سير مروع كاد يتسبب لها بكارثة، ونجت منه بأعجوبة.

وأصيبت مطاوع ببعض الكدمات جراء الحادث وتهشمت السيارة التي كانت تستقلها بشكل كبير.

وعلقت حنان مطاوع على الحادث عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” قائلة: “1000 حمد وشكر لله عملت حادثة موت مش مصدقة انها عدت علي خير ومافيش غير كدمات صحيح العربية طارت وبقت حالها حال بس 1000 حمدلله.. قدر ولطف”.

وانهال جمهور حنان مطاوع على التدوينة بالتعليقات التي هنأتها على سلامتها، و أرجع بعضهم الحادث إلى الحسد الذي تعاني منه الفنانة المصرية خاصة بعد زواجها من المخرج المسرح أمير اليماني، كما كشفت في أخر حوار صحفي لها.