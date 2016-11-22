لُجين عمران مشغولة بأحذيتها! (فيديو)

لندن – القدس العربي

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو أثناء استعدادها للإنتقال والعيش في منزلهما الجديد الذي إشترته لجين في دبي منذ فترةٍ وجيزة.

الإعلامية السعودية استعرضت خلال مقطع الفيديو أحذيتها الهائلة العدد، والتي خصصت لها طابق كامل في منزلها.

وفور وصول أسيل إلى منزل شقيقتها عبرت عن صدمتها الشديدة من عدد الأحذية التي تمتلكها لجين، وكشفت عن أنها لا تستطيع استعارة أحذية شقيقتها نظرا لأنها ترتدي أحذية مقاس “37”، بينما ترتدي لجين مقاس “39”.

وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد اثارت جدلا كبيرا بشرائها منزل ضخم بالإمارات يقدر بملايين الدراهم، إلا أنها أكدت أنها اشترت هذا المنزل بمالها الخاص، نافية كل ما قيل عن أنه هدية من أحد الأشخاص.