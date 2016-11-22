وست بروميتش ألبيون يحقق انتصاره الثاني على التوالي في “البريمرليغ”

لندن – الأناضول

حقق فريق وست بروميتش ألبيون، مساء الإثنين، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

واكتسح وست بروميتش ألبيون ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف دون رد في ختام مباريات الجولة الثانية عشر للمسابقة.

سجل رباعية وست بروميتش ألبيون، الاسكتلندي ماثيو فيليبس، وجيمس موريسون، والاسكتلندي دارين فليتشر، والفنزويلي خوسيه سولومون روندون في الدقائق 5 و16 و37 و64 من زمن اللقاء.

وبذلك، حقق وست بروميتش ألبيون انتصاره الثاني على التوالي، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويتصدر فريق تشيلسي ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ومانشستر سيتي.