ليغانيس يحقق أول انتصار على ملعبه في “الليغا”

مدريد – الأناضول

حقق فريق ليغانيس، مساء الإثنين، أول انتصار على ملعبه في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب ليغانيس على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الثانية عشر، والتي جرت بينهما على ملعب “الملعب البلدي دي بوتاركي”.

وجاء هدفا ليغانيس عن طريق روبيرتو ايبانييز في الدقيقتين 6 و57 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليغانيس إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ويعد الانتصار على أوساسونا، الأول لفريق ليغانيس على ملعبه ووسط جمهوره، حيث كانت انتصاراته الثلاث الماضية خارج الديار.

كما أن فريق ليغانيس استعاد ذاكرة انتصاراته في الدوري المحلي بعد غياب أكثر من شهر، وتحديدًا منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما فاز وقتها على غرناطة بهدف نظيف.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطارده وغريمه التقليدي برشلونة.