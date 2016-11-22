هكذا أصبح هذا الطفل المصري معجزة – فيديو

القاهرة – القدس العربي:

إسماعيل أحمد محمد محمود طفل مصرى يُعد من العباقرة فى سن 12 عاماً فى مجال الرياضيات ، وظهرت عبقريته من خلال القدرة على حل العمليات الحسابية فى ثوانى معدودة .

إحتفالاً باليوم العالمى للطفولة، ظهر إسماعيل مع والدته ضيفاً ببرنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية المحور مع الإعلامية مها عثمان وهبة الجارحى .

وتحت عنوان كيف تكتشفين أن طفلك عبقرى؟ أجابت والدة الطفل إسماعيل قائلة : (طفلى موهوب وليس عبقرى ، ولاحظنا قدرته الفائقة على الرياضيات الذهنية من خلال المدرسة وبدأت أراقبه ولاحظت حبه لهذا النشاط) .

وقال الطفل العبقرى إسماعيل : (أقوم بممارسة الرياضة مثل: ركوب الخيل إلى جانب ذهابى للجيم ، هذا إلى جانب الرياضة الذهنية) .

ونصحت والدة الطفل إسماعيل كل الأمهات قائلة : ( لا تحرمى الطفل من ممارسة الرياضة واللعب والإستمتاع مع أصدقائه ويعيش حياته كطفل ، حافظى على إهتمامات وصحة أطفالك وقويها قدر إستطاعتك) .

وشددت على أن الطفل العبقرى إسماعيل لايتناول الوجبات السريعة والأطعمة المحفوظة بجميع أنواعها ، قائلة : ( أقدم لإبنى غذاء صحى متكامل ، مثل : التمر، اللبن ، الزبادى والفاكهة الطازجة ) ، ناصحة الأمهات بالإبتعاد عن الأكلات الجاهزة من الخارج لأنها تؤثر على معدلات تركيزهم بالسلب.