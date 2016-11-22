مقتل ستة أطفال على الأقل في حادث تحطم حافلة في الولايات المتحدة

واشنطن- د ب أ- لقي ما لا يقل عن ستة أطفال حتفهم يوم الاثنين في حادث تحطم حافلة مدرسية بولاية تينيسي الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتحطمت الحافلة التي كانت تقل 35 تلميذا جراء اصطدامها بشجرة في مدينة تشاتانوجا، حسبما أفادت صحيفة “تشاتانوجا تايمز فري برس″.

واستغرقت فرق الطوارئ أكثر من ساعتين لإخراج جميع التلاميذ من الحافلة التي انقلبت على جانبها، وفقا للصحيفة، وقد نقل 23 تلميذا إلى المستشفى.

وقال رئيس شرطة تشاتانوجا، فريد فليتشر، إنه يجري التعامل مع موقع الحادث على أنه مسرح جريمة.

ويتم استجواب السائق وهو يتعاون مع الشرطة التي تحقق فيما إذا كانت السرعة الزائدة أو تعاطي الكحول سببا في الحادث.