السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية تنوي تعليق عضوية فنزويلا

اسونسيون- أ ف ب- اعلن وزير خارجية باراغواي ايلاديو لويزاغا الاثنين ان عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) ستعلق اعتبارا من الاول من كانون الاول/ ديسمبر على الارجح بسبب عدم قياامها بتكييف قوانينها مع ميثاق هذه المجموعة.

وكانت الدول المؤسسة للمجموعة الارجنتين والبرازيل واوروغواي وباراغواي امهلت فنزويلا ثلاثة أشهر للقيام بهذا العمل.

وقال لويزاغا في مؤتمر صحافي “عندما يوقع بلد ما اتفاقا دوليا، فعليه الامتثال للقوانين المرتبطة به أو التعبير عن تحفظات، وفنزويلا لم تعبر عن تحفظات”.

وسيبحث ممثلو دول المجموعة الثلاثاء في مونتيفيديو في وضع فنزويلا. وقال وزير الخارجية إن “سيجرى تحليل قانوني وسيتخذ قرار وسيتم تعليق عضوية فنزويلا على الارجح الى ان تحقق الشروط”.

وخسرت فنزويلا التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية حلفاءها في هذه المجموعة التي انضمت اليها في 2012 في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.