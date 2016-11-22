تركيا تعزل قرابة 15 ألفا آخرين في تحقيق بعد محاولة الانقلاب

أنقرة- رويترز- قال مرسوم رسمي إن تركيا عزلت قرابة 15 ألفا آخرين من الموظفين العموميين والعاملين بالجيش والشرطة وآخرين وأغلقت أكثر من 500 مؤسسة ووسيلة إعلام الثلاثاء بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز.

وتم عزل نحو 1988 من أفراد القوات المسلحة التركية و7586 من الشرطة و403 من الحرس الأهلي وأكثر من 5000 من المؤسسات العمومية في حملة الثلاثاء. ويتجاوز العدد الإجمالي لمن تم عزلهم منذ محاولة الإنقلاب 110 آلاف.

وأعلن المرسوم أيضا إغلاق أكثر من 550 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع وسائل إعلام.