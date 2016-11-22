مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على محافظتي تعز وحجة اليمنيتين

صنعاء- د ب أ- كثفت مقاتلات التحالف العربي الثلاثاء غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظتي تعز وحجة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من ست غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة الروض ومحيط مصنع السمن والصابون ومصنع الرنج غرب مدينة تعز (275 كلم جنوب صنعاء).

وأكدت المصادر أن الغارات أدت إلى احتراق دبابة وتدمير آليات للحوثيين في تلك المواقع.

وفي محافظة حجة (123 كلم شمال غرب صنعاء) شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقتي حرض و ميدي الواقعتان على الشريط الحدودي مع السعودية.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف، في حين لم تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وتزامنت تلك الغارات مع اندلاع معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، بعد محاولة تقدم الأخيرين إلى مواقع الحوثيين وقوات صالح في ميدي.