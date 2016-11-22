يلديريم يعلن سحب مشروع قانون مثير للجدل حول الاعتداء الجنسي على قاصر في تركيا

اسطنبول- أ ف ب- اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الثلاثاء سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر اذا تزوج المعتدي من ضحيته.

وقال يلديريم لصحافيين في اسطنبول “سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس″ رجب طيب أردوغان.

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذي اثار استياء في البلاد على البرلمان الثلاثاء للتصويت عليه في قراءة ثانية.

وقال يلديريم ان سحب النص يهدف ايضا إلى “إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لاعداد مقترحاتها”. واضاف ان “اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد”.

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الاجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.