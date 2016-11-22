ترامب: فاراج سيكون سفيرا بريطانيا جيدا في الولايات المتحدة

لندن- رويترز- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الكثيرين يودون أن يتولى السياسي البريطاني نايجل فاراج المؤيد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي منصب سفير بريطانيا في الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدة على تويتر “يود الكثيرون أن يمثل نايجل فاراج بريطانيا كسفير في الولايات المتحدة. سيؤدي عملا رائعا”.

لكن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استبعد مثل هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب الثلاثاء “لا يوجد منصب شاغر. لدينا بالفعل سفير ممتاز في الولايات المتحدة”.

وألقى فاراج وهو أحد زعماء حركة ناجحة دعت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطابا خلال تجمع لمؤيدي ترامب أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية وزار الرئيس المنتخب بعد فوزه.

وقال فاراج بعد اجتماعه بترامب “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني فرصا عالمية هائلة. وأحد أول الأماكن التي ينبغي للمملكة المتحدة البدء بها الولايات المتحدة مع دونالد ترامب”.