الأسد: الدعم الروسي وخاصة في الجانب الاقتصادي ساهم في تخفيف معاناة شعبنا
Nov 22, 2016
دمشق- د ب أ- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء وفداً روسياً برئاسة ديمتري راجوزين نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد تحدث الأسد عن أهمية الدعم الروسي لسورية في مختلف المجالات وخصوصاً في الجانب الاقتصادي “لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات”.
وأضافت أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار والنفط والغاز والنقل.
من جانبه، قال راجوزين إن “نجاح العملية العسكرية في سوريا لا يتم دون دعم الحياة الاقتصادية للمواطنين للاستمرار في العمل وتحقيق الانتصار”.
اما انه اهبل او ينهابل….وفى الحالتين يجب عرضه على اخصائيين نفسيين …فربما نتيجة فحصه يحظى بالبراءه على اعماله العدوانيه التى يرتكبها كل لحظة فى حق شعبه وذلك بعد ان تتضح نتيجة الفحص ويتبين بانه مصاب بتخلف عفلى يمنعه من التمييز بين الخير والشر …بين ابناء شعبه وبين اعداء بلده …..
كلامه فيه وجهة نظر. روسيا تقتل السعب السوري و هكذا تقلل الحاجه لكثير من المستلزمات اليوميه فينعم اهل الساحل بحصه اكثر من المؤن. و هذا يعتبر مساعدات اقتصاديه. فهيم يا أسد آخذك الله قريبا.