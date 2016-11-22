الأسد: الدعم الروسي وخاصة في الجانب الاقتصادي ساهم في تخفيف معاناة شعبنا

دمشق- د ب أ- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء وفداً روسياً برئاسة ديمتري راجوزين نائب رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد تحدث الأسد عن أهمية الدعم الروسي لسورية في مختلف المجالات وخصوصاً في الجانب الاقتصادي “لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات”.

وأضافت أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار والنفط والغاز والنقل.

من جانبه، قال راجوزين إن “نجاح العملية العسكرية في سوريا لا يتم دون دعم الحياة الاقتصادية للمواطنين للاستمرار في العمل وتحقيق الانتصار”.