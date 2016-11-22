مصدر عسكري يمني: القوات الحكومية تصد هجوماً عنيفاً للحوثيين غربي تعز

اليمن - الأناضول – أفاد مصدر عسكري يمني، الثلاثاء، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، صدت هجوماً عنيفاً نفذه مسلحو الحوثي، القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة تعز، وسط البلاد.

وقال العقيد الركن، منصور الحساني، المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، إن الحوثيين وقوات صالح، شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في “جبل هان” الاستراتيجي، في الجبهة الغربية لتعز. واشار أنه تم “صدهم وإجبارهم على التراجع بعد أن تقدموا قليلاً”، في الجبل المطل على عدة أحياء في المدينة.

وأضاف أن ” قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في العملية، في حين قتل اثنان من قوات الجيش والمقاومة، وجرح آخرون”.

وتابع أن ” الهجوم على جبل هان كان قويا بفعل استخدام الحوثيين لتعزيزات عسكرية كبيرة استقدموها خلال فترة الهدنة التي استمرت 48 ساعة وانتهت ظهر أمس الإثنين.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر، أو من مصدر آخر مستقل.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق في تعز ، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص ، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.