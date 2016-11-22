حماس تثمّن رفض أردوغان وصفها بالإرهابية

غزة - الأناضول – ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبارها “منظمة إرهابية”، في مقابلة أجراها مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.

وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة:” نعبر عن تقديرنا واعتزازنا بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض لوصف حماس بالإرهاب”.

وأضاف إن هذه التصريحات تنسجم مع مواقف الشعب التركي الذي يرى في حركة حماس “حركة تحرر وطني تسعى لحرية شعبها، والتحرر من الاحتلال”.

ورفض الرئيس التركي في أول مقابلة له منذ سنوات مع الإعلام الإسرائيلي، وصف حركة حماس بأنها “إرهابية”.

وأضاف في حوار بثته القناة الإسرائيلية الثانية مساء الاثنين، “في رأيي، حماس ليست بالمنظمة الإرهابية، حماس هي حركة سياسية ظهرت نتيجة للمقاومة”.