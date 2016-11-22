مقتل مسؤول محلي ومرافقه بانفجار منزل مفخخ في بعشيقة العراقية

نينوى – الأناضول – أفاد ضابط في قوات البيشمركة، أن مسؤولاً محلياً ومرافقه قتلا، الثلاثاء، بانفجار في بلدة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل العراقية).

النقيب شيرزاد زاخولي، قال إن “عضواً في مجلس قضاء الموصل ومرافقه قتلا بانفجار منزل مفخخ، كانا يتفقدانه في بلدة بعشيقة”.

ولفت زاخولي أن “محاولات تجري لإخراج جثتيهما من تحت الأنقاض، علما أن المناطق المحيطة بالمكان مزروعة بالمفخخات بشكل كبير”.

يشار الى ان تنظيم “الدولة الاسلامية” سيطر على بعشيقة في 3 أغسطس/آب 2014. وقامت قوات البيشمركة، وبغطاء من طيران التحالف الدولي، بمهاجمة البلدة، في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتمكنت من تحريرها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن عملية استعادة الموصل.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 من الشهر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة)، وحرس نينوى(سنة)، إلى جانب “البيشمركة”.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم “داعش” الذي سيطر عليها صيف عام 2014.