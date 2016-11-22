تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق القيادي الكردي السوري صالح مسلم

اسطنبول - أ ف ب – أصدرت السلطات التركية الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي (كردي سوري) صالح مسلم، للاشتباه بعلاقته باعتداء ارتكب في انقرة في شباط/فبراير الماضي كما افادت وكالة انباء الاناضول المقربة من الحكومة.

وطلب القضاء التركي اعتقال 48 شخصاً بينهم قادة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة “منظمة ارهابية”. وتصنف تركيا ايضاً الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديموقراطي منظمة “ارهابية”، وهو ضمن تحالف عربي-كردي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بدعم من واشنطن.