الجيش السوري الحر يستعيد السيطرة على بلدة قباسين

حلب - د ب أ – استعادت فصائل الجيش السوري الحر( قوات درع الفرات ) السيطرة على بلدة قباسين في ريف حلب الشرقي .

وقال مصدر إعلامي مقرب من فصائل درع الفرات، ” استعاد الثوار صباح الثلاثاء السيطرة على بلدة قباسين 3 كم شرق مدينة الباب بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش، وكان للمدفعية التركية الدور الأهم في استعادة السيطرة على البلدة التي انسحب منها عناصر الجيش الحر يوم الثلاثاء الماضي بعد تنفيذ عناصر داعش هجوما بالسيارات المفخخة والانتحاريين الذين يستغلون الدراجات النارية “.

وكان قائد عسكري في الجيش الحر قال، إن ” عملية السيطرة على بلدة قباسين مسألة وقت باعتبار المسافة الفاصلة بينها وبين مدينة الباب مكشوفة ما يجعل مسلحو داعش اهدافاً سهلة للمدفعية ورشاشات الجيش الحر والتركي .

وأصبحت فصائل الجيش الحر ، المشاركة في عملية درع الفرات ، بعد السيطرة على بلدة قباسين على مشارف مدينة الباب آخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي .