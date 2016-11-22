مصادر مطلعة: السودان وإثيوبيا يرفضان استقبال ريك مشار

أديس أبابا – الأناضول - كشفت مصادر مطلعة،الثلاثاء، أن السودان وإثيوبيا رفضتا استقبال زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان، ريك مشار، بعد عودته من رحلة علاج في جنوب إفريقيا.

وقال مصدر مقرب من مشار إن السلطات السودانية رفضت استقبال الأخير، الإثنين، عند وصوله إلى مطار الخرطوم قادماً من جنوب إفريقيا.

المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات شخصية، أضاف أن على إثر ذلك توجه مشار إلى مطار بولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن السلطات الإثيوبية احتجزته في المطار لمدت 5 ساعات، قبل أن تنصحه بالعودة إلى جنوب إفريقيا أو تحديد أي وجهة أخرى غير أراضيها.

وأفاد المصدر بأن مشار اختار العودة إلى جنوب إفريقيا، ووصلت طائرته بالفعل إلى مدينة جوهانسبورغ.

الواقعة ذاتها أكدها، مصدر مسؤول في المعارضة المسلحة بجنوب السودان.

ومشترطاً عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية، أعرب المسؤول عن قلقه من قرار أديس أبابا والخرطوم رفض استقبال مشار.

وقال: “نخشى أن يُعمم هذا القرار على كل المعارضة في جنوب السودان”.

وحذر من أن هذا القرار “سيتيح لحكومة جوبا أن تفعل ما تريد في عرقلة مسيرة السلام بجنوب السودان”.

المصدر أشار إلى أن “المبعوث الأمريكي الخاص إلى دولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث، والمبعوث النرويجي للدولتين ذاتهما جانيس بيتر “قاما، أمس، بإجراء اتصالات مع دول المنطقة لاحتواء أزمة مشار، التى فاجأت المعارضة”.

وعبر عن استغرابه لعدم قيام مشار بإخطار إثيوبيا والسودان بخطوة التوجه إليها.

وقال إن “مشار لم يخطر هذه الجهات بخطوته وهذا يعتبر عدم ترتيب”.

وأضاف: “المهم لدينا أن الأزمة انتهت بعودة مشار سالما إلى جنوب إفريقيا”.

ومبرراً رفض الخرطوم وأديس أبابا استقبال مشار، قال المصدر ذاته إن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التحالف بين إثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وجنوب السودان؛ ستكون فيها الدول الخمسة خصماً للمعارضة في جوبا وأديس أباما والخرطوم، دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى بشأن خلفيات هذا التحالف.

يذكر أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة تحت قيادة ريك مشار، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016 .

ورغم ذلك، شهدت جوبا في يوليو/تموز 2016 مواجهات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص، بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألفاً آخرين، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة. وفي سياق هذه الأزمة، غادر مشار إلى جهة كانت مجهولة في البداية.

وفي 23 أغسطس/آب 2016، أعلنت الخرطوم أن مشار موجود لديها للعلاج عقب فراره من العاصمة جوبا، إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، ولاحقاً انتقل مشار إلى جنوب إفريقيا لاستكمال العلاج.