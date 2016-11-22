محافظ صلاح الدين يطالب بالسماح بعودة النازحين العراقيين الى مناطقهم

تكريت - د ب أ -طالب أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقيادات الأمنية والحشد الشعبي بالسماح بعودة آلاف الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة.

وأكد الجبوري ، في بيان صدر عنه اليوم ، أن أغلب المناطق المحررة تتمتع بأمن وأمان وبنسب عالية جداً قد تصل الى 100 بالمئة ، وهي مناطق بيجي ومكحول شمالي تكريت والعوجة وأطراف بلد ويثرب جنوبي المحافظة ومناطق آمرلي وسليمان بيك في قضاء طوز خورماتو شرقي تكريت .

ودعا الجبوري قيادات الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى النظر الجاد بمعاناة النازحين لا سيما ما يعانيه الاطفال من برد الشتاء وفتك الأمراض بهم.

وترفض قيادات الحشد الشعبي عودة النازحين إلى ديارهم بالرغم من مرور أكثر من سنتين على طرد عناصر الدولة الاسلامية منها وهو ما يفسره الكثيرون بأنه لأسباب طائفية ، بالرغم من أن أغلب المدن مدمرة ولا تصلح للعيش فيها ، لكن سكانها يريدون العودة لإعمار منازلهم والتخلص من التهجير القسري والشبهات التي تلاحقهم في المدن التي نزحوا إليها وهو ما يعرضهم دائماً للمضايقات والاستفسارات من قبل الجهات الأمنية ، فيما تتصاعد الاغتيالات ضدهم خصوصاً في طوزخورماتو شرقي تكريت.

يشار إلى أن عدد النازحين من محافظة صلاح الدين يتجاوز الربع مليون شخص.