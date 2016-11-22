سرقة بقيمة خمسة ملايين يورو على الاقل من قطريتين في سطو على طريق سريع قرب باريس

باريس ـ أ ف ب: اعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية ان قطريتين كانتا قد وصلتا الى مطار لوبورجيه في شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدي الى العاصمة مساء الاثنين، موضحة ان المهاجمين استولوا على اشياء “بقيمة خمسة ملايين يورو على الاقل“.

واجبر رجلان ملثمان سيارة البنتلي التي كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف. وبعد ان قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين الستينيتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على “كل ما كان موجودا في السيارة من مجوهرات وملابس وامتعة (…) تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو على الاقل“.

وغالبا ما يشهد المقطع المؤدي الى مطاري رواسي شارل ديغول ولوبورجيه من الطريق السريع عمليات سطو تستهدف خلال الازدحام السيارات الفاخرة او الاجانب الذين يسود الاعتقاد انهم ينقلون مبالغ طائلة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر، تعرضت سيارة اجرة كانت تقل فيليب غينستي رئيس مجلس ادارة شبكة متاجر جيفي للاسعار المتدنية، لهجوم لدى خروجها من مطار لوبورجيه، قام به ثلاثة رجال سرقوا اغراض المسافرين التي تقدر قيمتها ب 100 الف يورو.

ويخضع نفق لاندي الذي يعد بوابة الدخول الشمالية الى العاصمة، لرقابة مشددة في ساعات الذروة. وفي نيسان/ابريل 2015، تعرضت كورية من هواة جمع التحف الفنية لسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها اربعة ملايين يورو، خلال عملية سطو قام بها ثلاثة اشخاص كسروا زجاج سيارة الاجرة التي كانت تستقلها.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت الحكومة الفرنسية عن مجموعة من التدابير وتخصيص عشرات ملايين اليورو، للدفاع عن قطاع السياحة الذي تأثر بالاعتداءات وعمليات السطو، كتلك التي تعرضت لها كيم كردشيان النجمة المشهورة والتي حصلت ايضا في العاصمة.

ويتعلق القسم الابرز من هذه المبالغ (15 مليونا) بتأمين سلامة السياح، وخصوصا في المنطقة الباريسية. ومن المقرر على الصعيد العملي تزويد عدد كبير من المناطق السياحية بكاميرات المراقبة وخصوصا في قطاعات تكثر فيها عمليات السطو كنفق لاندي او فنادق الضاحية الباريسية.

وتولى لواء مكافحة اعمال السطو والسرقة في بارييس التحقيق في هذا الحادث.