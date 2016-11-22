اغتيال عقيد في أمن مطار عدن برصاص مسلحين

عدن – رويترز - قال مسؤول أمني محلي وشهود، إن مسلحين قتلا ضابطاً في مطار عدن الدولي برتبة عقيد بالرصاص ظهر الثلاثاء في المدينة الواقعة بجنوب اليمن.

وذكر مسؤول أمني محلي، أن المهاجمين كانا في سيارتين وأطلقا النار على العقيد عبد الرحيم علي الضالعي الضابط في أمن المطار وأردياه قتيلاً على الفور أثناء خروجه من منزله في حي ريمي بمنطقة المنصورة بعدن ثم لاذا بالفرار.

وتشهد عدن ثاني كبرى مدن اليمن وضعاً أمنياً غير مستقر وتنامياً في نفوذ المسلحين وبينهم مقاتلو جماعات متشددة كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ استعادة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة الكاملة على المدينة في يوليو تموز من العام الماضي بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح على أجزاء منها.

وتحاول الحكومة اليمنية جاهدة فرض سلطتها في عدن التي يوجد فيها ميناء استراتيجي في ضوء تزايد وقوع تفجيرات وعمليات اغتيال في الأشهر الماضية استهدف معظمها مسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين وقضاة.