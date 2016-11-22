شتاينماير: أنصح بعدم التعليق على كل تصريح جديد لترامب

برلين – د ب أ – علق وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بتحفظ، على إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً دونالد ترمب أنه سوف يسقط اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم “الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي”.

وقال شتاينماير الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: “إنني أنصح بألا نعلق على كل تصريح جديد (لترامب)”، لافتاً إلى أن بعد تصريحات ترامب خلال المعركة الانتخابية أصبحت تصريحاته الأخيرة أقل مفاجأة.

ولكن وزير الخارجية الاتحادي دعا لترقب الطريقة التي تكتمل بها الحكومة الأمريكية الجديدة في البداية، وأيضاً لترقب الطريقة التي سوف ترى بها الحكومة الأمريكية تطور العلاقات التجارية -مع أوروبا.