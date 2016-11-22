لندن رداً على ترامب: ليس هناك منصب شاغر في سفارة بريطانيا بواشنطن

لندن – د ب ا – قالت تيرزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه ” ليس هناك مكان شاغر ” لمنصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن يشغل نيجل فاراج، المتشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي هذا المنصب.

ودون ترامب مساندته لفاراج في تغريده على تويتر، ويرأس فاراج حزب استقلال المملكة المتحدة، وكان أول سياسي بريطاني يلتقي بترامب بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدته على تويتر ” يود كثير من الناس أن يروا نيجل فاراج يمثل بريطانيا العظمى كسفير لهم لدى الولايات المتحدة، حينها سيقوم بعمل رائع “.

ورد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بالرفض السريع لهذه التوصية، والتي تعد غير معتادة إلى حد كبير باعتبار أن كل دولة تعين السفير الخاص بها في الخارج، كما أن هناك بالفعل سفير لبريطانيا يؤدي مهامه في واشنطن.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لاتحاد الصحافة البريطانية وهو وكالة أنباء قومية ” ليس هناك منصب شاغر، ولدينا بالفعل سفير ممتاز في واشنطن “.

وكان فاراج قد صرح أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه يرغب في أن يكون له دور مع إدارة ترامب القادمة.

ومنذ أن التقى بترامب في نيويورك سعى فاراج للحصول على وظيفة رسمية كوسيط بين بلاده والولايات المتحدة.

وفي محاولة واضحة لدعم فرصه في الحصول على هذه المهمة قال فاراج في تغريده له على تويتر الثلاثاء ” إنني أعرف العديد من أعضاء فريق ترامب منذ أعوام، وأنا أتمتع بوضع جيد مع دعم الرئيس المنتخب بتقديم المساعدة “.