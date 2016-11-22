قيادي كردي سوري: صدور مذكرات اعتقال بحقي من محكمة تركية فرمان سلطاني

القاهرة - د ب أ – وصف صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري مذكرات الاعتقال التي أصدرتها محكمة تركية الثلاثاء بحقه و47 آخرين بأنه “فرمان سلطاني”.

وقال مسلم :”هذا فرمان سلطاني ، نحن الكل يعرف أن ليس لدينا أية علاقة بأي عمل خارج سوريا”.

وأضاف :” نحن نحارب وما زلنا نحارب المرتزقة التي أدخلتها السلطات التركية من داعش والنصرة إلى سوريا” .

وأكد أن هذا القرار يفتقد لكل المصداقية ، قائلاً :” لا اعتقد أن هذا القرار سيؤثر على السفر أو عملي السياسي ، الكل يعرف انه قرار سياسي من قبل السلطات التركية”.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت اليوم بأن محكمة تركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 48 قيادياً كردياً من “حزب العمال الكردستاني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” المحظورين في تركيا.

وأوضحت أن المذكرات صدرت على خلفية التفجير التي وقع في أنقرة في 17 شباط/فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 28 مدنياً وعسكرياً وإصابة 61 آخرين.