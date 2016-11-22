مصر تدين التفجير الانتحاري داخل مسجد في كابول

القاهرة - د ب أ – أدانت مصر التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد “باقر العلوم” في العاصمة الأفغانية كابول على يد تنظيم الدولة الاسلامية، وأسفر عن وفاة نحو 32 شخصاً وإصابة العشرات.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحافي الثلاثاء، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد المتحدث على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي تستهدف التنمية والاستقرار في كافة أنحاء العالم.