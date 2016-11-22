إردوغان: القوى المدعومة من تركيا تحاصر مدينة الباب السورية

اسطنبول – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إن قوى مدعومة من تركيا فرضت حصاراً من جهة الغرب على مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وإنها تعتزم التوجه إلى منبج بعد ذلك.

وقال إردوغان في كلمة ألقاها بالعاصمة أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية يجب أن تغادر منبج تماماً.

ويعتبر إردوغان المقاتلين الأكراد السوريين قوة معادية.

واتهم الرئيس التركي المقاتلين الأكراد بالسعي لتحويل مدينة سنجار العراقية إلى قاعدة وقال إن تركيا لن تسمح بأن تصبح سنجار “مركزاً إرهابياً”.