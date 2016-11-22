وزير النفط العراقي : اخماد النيران في بئر نفطية في منطقة القيارة

بغداد - د ب أ - أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي الثلاثاء، عن اطفاء حريق في بئر نفطية جديدة كانت قد تعرضت للتخريب من قبل عناصر الدولة الاسلامية في منطقة القيارة جنوبي الموصل.

وقال وزير النفط العراقي ، في تصريح صحافي ، إن الفرق الفنية والهندسية لشركة نفط الشمال والجهات الساندة لها من شركات الوزارة والدفاع المدني تمكنت من أطفاء الحريق في البئر رقم 72 ضمن حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى .

وأضاف أن الجهد الفني والهندسي للوزارة يواصل الليل بالنهار من أجل إطفاء جميع الآبار التي أشعلتها عصابات الدولة الإرهابية .

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتزامن مع هذه الجهود بتأهيل المنشآت النفطية المتضررة في المحافظة والاسراع في إعادتها للعمل .