اتفاقية التجارة الحرة عبر الهادي تدخل إلى دائرة الخطر بعد إعلان ترامب انسحابه منها

واشنطن- د ب ا – تجاهد الدول التي تسعى إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي، في إطار أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ للبحث عن خطوتها التالية، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالانسحاب منها في أول يوم له في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد صرح الاثنين، بأنه سيبدأ انسحاب بلاده مما يعرف باسم اتفاقية المشاركة عبر الهادي بمجرد توليه منصبه في 20 كانون ثان/يناير المقبل، حيث وصف الاتفاقية التي تضم 12 دولة بأنها تشكل ” كارثة محتملة ” للولايات المتحدة.

وردت اليابان بتحفظ اليوم الثلاثاء، حيث قال يوشيهيدي سوجا الأمين العام لمجلس الوزراء أمام مؤتمر صحافي في طوكيو إن ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يساند السياسات التجارية الحمائية ” لم يشغل منصبه بعد، وترغب الحكومة اليابانية في الاحجام عن التعليق على كل تصريح يصدر منه “.

ومع ذلك اعترف المسؤول الياباني بأن هذه الاتفاقية ” ليس لها معنى بدون الولايات المتحدة “.

ويناقش المجلس الأعلى بالبرلمان الياباني حالياً، تشريعاً للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بعد أن وافق عليه مجلس النواب هذا الشهر.

وحذر المحلل الاقتصادي مينورو موريتا المقيم في طوكيو من أن ” الحركة المناهضة للعولمة “، والتي لعبت دوراً في فوز ترامب الانتخابي، قد امتدت جذورها إلى المزارعين في شمال شرقي اليابان، وكذلك جزيرة هوكايدو التي تقع في أقصى الشمال.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على موقع تويتر، والذي كان له وقع الصاعقة، إنه سيتوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية بدلاً من هذه الاتفاقية.

بينما قال الخبير السياسي جا إيان تشونج والمقيم في سنغافورة، إن الدول الأصغر لديها قدرة أقل على التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية.

وأضاف إن ” سنغافورة قد تكون بحاجة إلى البحث عن سبل قصيرة المدى لتقوية روابط الاستثمار الإقليمي، وطرقا للتعاون مع اللاعبين خارج منطقة جنوب شرقي آسيا مثل الصين والهند وأوروبا لاستكشاف فرص النمو “.

وفي أستراليا بدا رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول رافضاً للاستسلام فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة عبر الهادي، ووصفها بأنها ” في صالحنا بشكل واضح “.

وقال تيرنبول إننا نعتقد مثلنا في ذلك مثل الدول الأخرى الإحدى عشر الأطراف في الاتفاقية، إنها التزام استراتيجي مهم “.

وأضاف ” إن الزمن سيوضح ما المدى الذي ستشارك فيه الولايات المتحدة مع الاتفاقية أو مع نسخة متطورة منها “.

ومن ناحية أخرى ذكر وزير التجارة الأسترالي ستيف سيبو أن بلاده ستتحرك صوب الأمام وتقوم من جانبها بالتصديق على الاتفاقية.

بينما قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية جيمس بيرسون إن ” مستقبل الاتفاقية كئيب “.

واقتدت فيتنام بموقف ترامب، حيث أعلن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك أمام البرلمان يوم الخميس الماضي أن بلاده ستلغي الاتفاقية.

أما وزير التجارة النيوزيلندي تودي ماكلاي فقد أعلن أن الحكومة مررت بالفعل تشريعها الخاص بالاتفاقية، ورفض حتى الآن إلغاءها.

يذكر أن عدد سكان الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة عبر الهادي يبلغ 800 مليون نسمة، ويمثل اقتصادها نحو 40% من اقتصاد العالم، وما نسبته 9ر25% من حجم التجارة العالمية (بقيمة 07ر11 تريليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية الرئيسية في المنطقة.