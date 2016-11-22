روسيا تنشر منظومات صواريخ في جزر “الكوريل” شمال اليابان

موسكو – الأناضول – قالت صحيفة رسمية ناطقة باسم أسطول روسيا في المحيط الهادئ، أن الأخيرة نشرت منظومات صواريخ في جزر “الكوريل” المتنازع عليها مع اليابان.

وأوضحت صحيفة “بويفايا فاختا” أن روسيا نشرت منظومة صواريخ “باستيون” في جزيرة “إيتوروب”، ومنظومة “بال” في جزيرة “كوناشير”.

وتستخدم منظومتا “باستيون” و”كوناشير”، الدفاعية في حماية السواحل، وتتميز بفعاليتها تجاه الأهداف في البحر.

ويصل مدى منظمومة باستيون إلى 600 كم، قادرة على إطلاق 36 صاروخاً، في حين أن منظومة “بال” تختلف مداها بين 120 و260 كم، وتحمل صاروخين اثنين.

جدير بالذكر أن روسيا سيطرت على جزر الكوريل الواقعة شمال اليابان عام 1949، وطردت اليابانيين منها.

وعقب الحرب العالمية الثانية لم يوقع الجانبان على معاهدة سلام مشتركة بسبب الخلافات على عائدية الجزر، وتصف اليابان سيطرة روسيا على الجزر بغير القانونية.