حماس ترفض تشييد لبنان لجدار حول مخيم عين الحلوة

غزة - الأناضول - رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، بناء السلطات اللبنانية جدار إسمنتي، حول مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الحركة في بيان صحافي الثلاثاء، الجدار “خطوة خاطئة في التعامل اللبناني مع قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وتابعت:” هذا الجدار يؤكد وجود نظرة أمنية لبنانية (..) ستؤدي إلى إلحاق الضرر بقضية اللاجئين وتهدد مستقبلهم ومصالحهم وتزيد من معاناتهم الإنسانية والمعيشية”.

وشددت الحركة على رفضها لما وصفته بسياسة “العزل الجماعي للمخيمات الفلسطينية في لبنان”.

واعتبرت حماس هذا الإجراء، مخالف للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان وللعلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وبدأت السلطات اللبنانية بناء جدار إسمنتي، حول مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين، الذي يقطنه نحو ثمانون ألف نسمة قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ويتواجد في لبنان قرابة 460 ألف لاجئ فلسطيني، يعيشون في 12 مخيماً، بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة.