مستوطنون يحرقون منزلاً فلسطينياً جنوبي الضفة

الخليل - الأناضول – أحرق مستوطنون، ظهر الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال راتب الجبور، منسق لجان المقاومة الشعبية جنوبي الخليل (غير حكومية)، في بيان صحافي إن مستوطنين من مستوطنة “بيت يتير”، أحرقوا مسكن المواطن عبد الحليم أبو قبيطة، في خربة (قرية صغيرة) “لاصفير” جنوبي الخليل.

وأضاف إن المسكن المشيد من الطوب والصفيح، تعرض للتدمير جراء الحريق، دون أن يسجل وقوع إصابات.

ويقول الفلسطينيون، إن المستوطنين يشنون بشكل مستمر هجمات ضد البلدات الفلسطينية، ويعتدون على السكان ويخربون مزارعهم ومساكنهم.