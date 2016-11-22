القضاء المصري يجدد حبس صحافي بتهمة “الانضمام إلى الاخوان” بعد يومين من قرار بإخلاء سبيله

القاهرة- أ ف ب- قررت محكمة الجنايات المصرية الثلاثاء استمرار حبس الصحافي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة “الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين” المحظورة، 45 يوما اثر قبول طعن النيابة بقرار سابق بإخلاء سبيله، بحسب مسؤول قضائي ومحامية.

واوقفت السلطات المصرية الاسكندراني (33 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بآرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وتم التحقيق مع الاسكندراني في اتهامات ب”الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون” هي جماعة الاخوان المسلمين و”اذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام”، الا انه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له ولم تتم احالته الى المحاكمة رغم تجديد حبسه احتياطيا مرات عدة.

والأحد، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الاسكندراني بضمان محل إقامته، إلا أن النيابة طعنت بالقرار على الفور.

والثلاثاء، قررت محكمة الجنايات قبول طعن النيابة و”جددت حبس اسماعيل الاسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات”، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال محاميه طارق عبد العال لفرانس برس “القرار مفاجئ، كنت اتوقع أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مادية”.

وأضاف عبد العال أن “إسماعيل لا يستحق كل هذا الحبس الاحتياطي. في المجمل هذه قضية رأي والأمر كله متعلق بكتابة مقالات”.

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية في شبه جزيرة سيناء، معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

والسبت، قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من اعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم امام الاستئناف بتهمة “ايواء مطلوبين”.

وستبدأ محكمة الاستئناف النظر في هذا الطعن في 25 كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.